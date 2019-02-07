При обрушении дома в Магнитогорске диспетчер ЕДДС не смог вовремя сообщить данные о жильцах

Фото с сайта gubernator74.ru

В МЧС раскритиковали работу диспетчеров во время спасательной операции после обрушения дома в Магнитогорске.

Первый замминистра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян заявил, что 31 декабря, когда в доме на проспекте Карла Маркса произошел взрыв, магнитогорская ЕДДС отработала неудовлетворительно. «Диспетчер не смог оперативно предоставить данные ни о жильцах, ни о самом доме, ни о силах и средствах чрезвычайных ведомств, которые были задействованы в операции», — пояснил он.

По словам Александра Чуприяна, информацию, которая необходима в первые минуты после инцидента, спасатели получили лишь через сутки — благодаря работе психологов. Единую дежурно-диспетчерскую службу ждет реформирование, пообещал он.

В результате взрыва в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 обрушились секции седьмого и восьмого подъездов. Под обломками погибли 39 человек, шестерых удалось спасти. По предварительной информации, причиной стала утечка бытового газа.

Фото с сайта gubernator74.ru



Все новости за 07.02.2019 г.»