- 66.0199р. + 0.3513
- 74.9656р. + 0.1953
При обрушении дома в Магнитогорске диспетчер ЕДДС не смог вовремя сообщить данные о жильцах
07.02.2019 г. 10:35
В МЧС раскритиковали работу диспетчеров во время спасательной операции после обрушения дома в Магнитогорске.
Первый замминистра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян заявил, что 31 декабря, когда в доме на проспекте Карла Маркса произошел взрыв, магнитогорская ЕДДС отработала неудовлетворительно. «Диспетчер не смог оперативно предоставить данные ни о жильцах, ни о самом доме, ни о силах и средствах чрезвычайных ведомств, которые были задействованы в операции», — пояснил он.
По словам Александра Чуприяна, информацию, которая необходима в первые минуты после инцидента, спасатели получили лишь через сутки — благодаря работе психологов. Единую дежурно-диспетчерскую службу ждет реформирование, пообещал он.
В результате взрыва в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 обрушились секции седьмого и восьмого подъездов. Под обломками погибли 39 человек, шестерых удалось спасти. По предварительной информации, причиной стала утечка бытового газа.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 07.02.2019 г. Челябинские водители жалуются на падающие куски моста у «Родника»
- 07.02.2019 г. Решение о пригодности для проживания пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске вынесут 1 апреля
- 07.02.2019 г. Газовики опровергли версию об экономии ароматизатора для газа в Магнитогорске
- 07.02.2019 г. На фасаде пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске появятся 39 белых птиц
- 06.02.2019 г. Вероятной причиной взрыва дома в Магнитогорске назвали экономию ароматизатора для газа