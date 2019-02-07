Житель Челябинска оборудовал для своей машины личную подземную парковку

В Металлургическом районе появилась инновационная подземная парковка на одно машино-место.

Очевидец заснял работу паркинга нового типа на улице 50-летия ВЛКСМ и выложил в Instagram. На видео заметно, как владелец машины нажимает кнопку на столбике рядом с конструкцией, в которую помещен автомобиль, после чего она плавно опускается под землю.

Скриншот видео с сайта instagram.com / uma174

Личность инноватора пока не известна. В комментариях к посту пользователи предположили, что челябинец живет уже в 3019 году и что сверху паркуется его жена, дабы крышку лифта не заблокировал кто-то другой. Не забыли и традиционный при виде подобных технологических новшеств вопрос-восклицание — «Как тебе такое, Илон Маск?».

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