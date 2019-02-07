Экс-начальница почты в Саргазах забирала себе пенсии жителей поселка

Фото с сайта sitv.ru

В Челябинской области местную жительницу отправили в колонию за присвоение денег с использованием служебного положения.

В 2017-2018 годах 41-летняя женщина занимала пост начальника почтового отделения в поселке Саргазы. Там она выписывала пенсионные поручения и собственноручно ставила подписи за получателей, присвоив таким образом свыше 100 тыс. рублей. Кроме того, она похитила более 300 тыс. рублей и товаров еще на 50 тыс.

Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. Сосновский районный суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта sitv.ru



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