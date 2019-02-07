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Власти Челябинска согласовали митинг за прямые выборы мэра
07.02.2019 г. 08:55
Митинг за прямые выборы мэра пройдет на Алом поле 17 февраля.
Начало акции намечено на 13.00. Местом проведения в мэрии утвердили Алое поле, предполагаемая численность участников — 2 тыс. человек. Инициатором стало местное отделение партии «Яблоко». Там пояснили, что в ближайшее время начнет работу оргкомитет митинга, куда приглашают в том числе утвержденных претендентов на пост главы города.
Основным требованием митингующих станет возврат прямых выборов мэра Челябинска — оно будет адресовано депутатам Заксобрания и гордумы. Сейчас градоначальника назначают из числа кандидатов, отобранных специальной комиссией. Ее заседание пройдет 22 февраля, а сама процедура назначения нового мэра состоится на сессии городской думы 26 числа.
На кресло главы претендуют 16 человек. В их числе — нынешний врио мэра Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, и один из организаторов предстоящего митинга — председатель местного отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.
Фото с сайта izvestiaur.ru
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