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На ЧМЗ сгорели павильоны рядом с автовокзалом «Северные ворота»
07.02.2019 г. 08:53
В Металлургическом районе загорелись киоски напротив автовокзала «Северные ворота».
Сообщение о возгорании поступило в районе шести часов утра в четверг, 7 февраля. Сейчас пожар ликвидирован, идет проливка павильонов. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фотографии сгоревших павильонов очевидцы выложили в соцсети. По словам местных жителей, в одном из киосков было кафе восточной кухни, в котором жил кот. «Там кот жил в узбекской кухне, надеюсь, он вышел», — пишет один из интернет-пользователей в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)».
Видео: Александр Савельев / Регион-74 | Челябинск, vk.com
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