Ленинский район назвали самым неблагоустроенным в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

Социологи местного филиала Президентской академии предложили челябинцам оценить благоустройство семи районов города.

Опрос показал, что жители выше всего оценивают качество городской среды в Центральном районе. Эту часть Челябинска самой благоустроенной назвали треть респондентов. Каждый пятый уверен, что лучше других благоустроен Курчатовский район.

По 5% в опросе набрали Тракторозаводский и Советский районы. Чуть меньше челябинцев оценили озеленение и состояние общественных пространств в Металлургическом районе. Аутсайдером рейтинга стал Ленинский район, за который проголосовали всего 2% респондентов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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