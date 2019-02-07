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Ленинский район назвали самым неблагоустроенным в Челябинске
07.02.2019 г. 08:38
Фото с сайта cheladmin.ru
Социологи местного филиала Президентской академии предложили челябинцам оценить благоустройство семи районов города.
Опрос показал, что жители выше всего оценивают качество городской среды в Центральном районе. Эту часть Челябинска самой благоустроенной назвали треть респондентов. Каждый пятый уверен, что лучше других благоустроен Курчатовский район.
По 5% в опросе набрали Тракторозаводский и Советский районы. Чуть меньше челябинцев оценили озеленение и состояние общественных пространств в Металлургическом районе. Аутсайдером рейтинга стал Ленинский район, за который проголосовали всего 2% респондентов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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