Расследованием причин «коммунального фонтана» на проспекте Победы занялась прокуратура

Фото: Вадим Архипов / 74.ru

Прокуратура Курчатовского района устанавливает виновных в коммунальной аварии на проспекте Победы.

Надзорное ведомство начало проверку по факту аварии. Ее цель — установить виновных и решить вопрос о мерах реагирования.

Инцидент произошел рано утром в среду, 6 февраля, в районе дома на проспекте Победы, 336. Там прорвало трубы теплосетей, из-за чего из-под земли забил фонтан кипятка, целиком накрывший близлежащую девятиэтажку.

Вода залила несколько квартир, в доме отключилось электроснабжение, жильцов эвакуировали в школу № 115. Из-за аварии было парализовано движение трамваев по проспекту Победы. Сотрудники УСТЭК-Челябинск ведут ремонт теплосети, управляющая компания занимается ликвидацией последствий затопления, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Вадим Архипов / 74.ru

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