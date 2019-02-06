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Расследованием причин «коммунального фонтана» на проспекте Победы занялась прокуратура
06.02.2019 г. 16:04
Прокуратура Курчатовского района устанавливает виновных в коммунальной аварии на проспекте Победы.
Надзорное ведомство начало проверку по факту аварии. Ее цель — установить виновных и решить вопрос о мерах реагирования.
Инцидент произошел рано утром в среду, 6 февраля, в районе дома на проспекте Победы, 336. Там прорвало трубы теплосетей, из-за чего из-под земли забил фонтан кипятка, целиком накрывший близлежащую девятиэтажку.
Вода залила несколько квартир, в доме отключилось электроснабжение, жильцов эвакуировали в школу № 115. Из-за аварии было парализовано движение трамваев по проспекту Победы. Сотрудники УСТЭК-Челябинск ведут ремонт теплосети, управляющая компания занимается ликвидацией последствий затопления, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Вадим Архипов / 74.ru
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