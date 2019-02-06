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В Челябинске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры
06.02.2019 г. 16:01
Фото с сайта 74.mchs.ru
Челябинские пожарные эвакуировали из горящей квартиры 6-летнего ребенка, который находился дома один.
В среду, 6 февраля, на номер «112» от очевидца поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек на улице Сулимова. Возгорание произошло на втором этаже. Мальчик находился в квартире один, его родители были на работе. Он нашел зажигалку и начал с ней играть. Пламя напугало мальчика, он забрался на подоконник и начал кричать, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Женщина, которая проходила мимо дома, заметила ребенка и позвонила пожарным. На окнах были установлены металлические решетки. Пожарные спилили их и спасли мальчика. Через 15 минут к месту ЧП прибыли родители.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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