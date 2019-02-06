На Южном Урале электровоз рухнул в ствол шахты

В Пласте электровоз упал в ствол шахты «Центральная».

ЧП произошло во вторник, 5 февраля. Видео с места происшествия опубликовали в интернете. На кадрах электровоз сносит ворота и падает в ствол шахты. Машиниста в кабине не было. В результате инцидента никто не пострадал, работа предприятия не нарушена. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Видео: ДимаН Добрый / youtube.com

Все новости за 06.02.2019 г.»