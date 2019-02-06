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В Магнитогорске будут судить бывших сотрудников детдома, которые похитили более 9 млн рублей
06.02.2019 г. 15:09
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Апельсин».
Бывших сотрудников магнитогорского детдома обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, директор, его заместитель и три бухгалтера центра в период с 2007 по 2017 года похитили более 9,6 млн рублей из городского бюджета. Обвиняемые перечисляли себе завышенную зарплату и фиктивно трудоустраивали в учреждение рабочих, чтобы присвоить их деньги.
Кроме того, бывшие сотрудники заключали с предпринимателями договоры на поставку постельных принадлежностей. Товар не привозили, а деньги возвращались в наличной форме. Также бывший директор похищала премии сотрудников. Уголовное дело направлено в суд Магнитогорска, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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