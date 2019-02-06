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Борис Дубровский заявил о снижении протестной активности на Южном Урале
06.02.2019 г. 15:33
Губернатор Челябинской области рассказал об успехах в борьбе с несанкционированными митингами в регионе.
Борис Дубровский выступил с докладом в областной прокуратуре. В присутствии нового заместителя генпрокурора в Уральском округе Юрия Гулягина глава региона рассказал о противодействии экстремизму, протестном движении и предстоящем электоральном цикле, сообщает Znak.com.
Губернатор подчеркнул, что в противодействии экстремизму правительство достигло синхронной работы с властями на местах и силовиками. По его словам, благодаря этому в регионе пошла на убыль протестная активность. «Отмечу, что в последние месяцы заметно снизилось не только количество несанкционированных акций, но и средняя численность их участников, которая в январе текущего года составила 15–20 человек», — пояснил Борис Дубровский.
Глава региона обратил внимание на остроту экологических проблем и высокую актуальность надзора за нарушениями в сфере охраны окружающей среды. Борис Дубровский указал сотрудникам прокуратуры на необходимость тщательно контролировать расход бюджетных средств в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, а также следить за прозрачностью выборов.
Последний аспект, по словам главы региона, особенно важен, поскольку Челябинская область вступает в трехлетний электоральный цикл. В сентябре 2019 года в регионе выбирают губернатора и местных депутатов, в 2020-м — Заксобрание, а в 2021-м предстоят выборы в Государственную думу.
Фото с сайта gubernator74.ru
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