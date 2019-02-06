Вероятной причиной взрыва дома в Магнитогорске назвали экономию ароматизатора для газа

Фото с сайта gubernator74.ru

Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия ароматизатора для придания газу резкого запаха.

Взрыв газа произошел из-за короткого замыкания при включении света, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на предварительные результаты расследования. «Следствие предполагает, что на момент трагедии в квартире оставались живые люди, которые почувствовали неладное. Они попытались выбраться самостоятельно, что привело к ряду проблем. К тому моменту количество газовоздушной смеси было накоплено выше нижнего предела взрываемости, и открытая дверь только усугубила положение вещей», — говорится в сообщении.

Следователи проверяют одоризацию газовой смеси. Трагедия могла произойти из-за экономии этилмеркаптана — специального ароматизатора для придания газу резкого запаха. «И еще — 10-этажный дом в Магнитогорске строили по технологии 5-этажного, что из-за увеличенных нагрузок серьезно снижает прочность несущих конструкций дома», — пишет «112». Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.

Фото с сайта gubernator74.ru

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