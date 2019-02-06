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В Челябинской области расширят «Территорию Бизнеса»
06.02.2019 г. 15:12
На Южном Урале укрупнят структуру господдержки предпринимателей.
В состав «Территории Бизнеса» войдут Агентство инвестиционного развития и Фонд развития малого и среднего предпринимательства. До этого все три структуры были самостоятельными. Решение объединить институты поддержки бизнеса принял губернатор Борис Дубровский. Также глава региона поручил внедрить рейтинговую оценку работы структуры — давать ее будут специально созданные экспертные советы предпринимателей.
Министр экономразвития области Сергей Смольников подчеркнул, что отправным толчком к реформированию «Территории Бизнеса» послужила рекомендация минэкономразвития России. Отмечается, что интеграция АИР и Фонда развития МСП не потребует расширения штата — количество ориентированных на работу с клиентами сотрудников увеличат путем оптимизации уже имеющихся кадров.
Фото с сайта pravmin74.ru
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