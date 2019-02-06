Южноуральцам расскажут о мерах профилактики рака

Фото с сайта pixabay.com

Специалисты областного онкоцентра проведут встречу с жителями Челябинской области в рамках мероприятия «Рак — мифы и реальность».

Встреча, посвященная международному Дню борьбы в раком, пройдет в пятницу, 8 февраля, в публичной библиотеке. Мероприятие начнется в 18:00. Заведующий онкологическим абдоминальным отделением Евгений Манцырев и эндоскопист Евгений Пушкарев расскажут о факторах риска развития онкозаболеваний и способах их ранней диагностики.

«Своевременно обратиться к врачу зачастую мешает страх перед злокачественными новообразованиями. Он рождается из слухов и домыслов, где нет правдивой и достоверной информации. Формат встречи предполагает общение вне стен медицинского учреждения, в «доверительной обстановке», — отметила главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по телефону 8 (351) 729-22-14. На встрече все желающие смогут пройти экспресс-обследование родинок у дерматолога. В четверг подобные мероприятия пройдут в Копейске и Миассе.

Фото с сайта pixabay.com



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