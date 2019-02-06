- 65.6686р. + 0.0995
- 74.7703р. - 0.1424
Южноуральцам расскажут о мерах профилактики рака
06.02.2019 г. 13:29
Специалисты областного онкоцентра проведут встречу с жителями Челябинской области в рамках мероприятия «Рак — мифы и реальность».
Встреча, посвященная международному Дню борьбы в раком, пройдет в пятницу, 8 февраля, в публичной библиотеке. Мероприятие начнется в 18:00. Заведующий онкологическим абдоминальным отделением Евгений Манцырев и эндоскопист Евгений Пушкарев расскажут о факторах риска развития онкозаболеваний и способах их ранней диагностики.
«Своевременно обратиться к врачу зачастую мешает страх перед злокачественными новообразованиями. Он рождается из слухов и домыслов, где нет правдивой и достоверной информации. Формат встречи предполагает общение вне стен медицинского учреждения, в «доверительной обстановке», — отметила главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.
Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по телефону 8 (351) 729-22-14. На встрече все желающие смогут пройти экспресс-обследование родинок у дерматолога. В четверг подобные мероприятия пройдут в Копейске и Миассе.
Фото с сайта pixabay.com
- 01.02.2019 г. В День борьбы с раком южноуральцев приглашают пройти флюорографию и маммографию
- 21.01.2019 г. У 700 южноуральцев во время диспансеризации заподозрили рак
- 27.11.2018 г. Главный онколог области Андрей Важенин возглавил НИИ ядерной медицины
- 26.10.2018 г. Южный Урал первым в России создал цикл лечения рака радиацией
- 20.09.2018 г. Ежегодно около 1.5 тыс. женщин на Южном Урале поражает рак молочной железы