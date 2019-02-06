В Челябинске вместо самого крупного на Урале ТРК Cloud построят скромный торговый центр

Фото с сайта www.rodnik74.ru

На северо-западе Челябинска построят ТРК с зонами отдыха и автодромом.

План межевания участка в районе Университетской набережной опубликовали на сайте мэрии. Согласно ему, на участке между улицами Академика Макеева и Академика Александрова планируется построить двух- или трехэтажный торговый комплекс площадью 85,5 тыс. кв. метров с открытой парковкой на 2 тыс. 700 машино-мест. На остальной территории, которая в совокупности составляет более 170 тыс. кв. метров появятся автодром, зеленые аллеи, зоны отдыха и спортплощадки. Также предусмотрено максимальное сохранение имеющихся на участке зеленых насаждений.

Проект застройки администрация вынесла на публичные слушания. Экспозиция в Доме архитектора будет открыта 20 февраля, а сами слушания пройдут 14 марта.

Арендатором участка является компания «Родник». Ранее на площадке планировалось построить крупнейший в Урало-Сибирском регионе ТРК Cloud, в котором были предусмотрены ледовый каток и океанариум, однако впоследствии от этих идей отказались.

Фото с сайта www.rodnik74.ru



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