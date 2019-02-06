В челябинской горбольнице №1 проведут масштабный ремонт

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский подписал распоряжение о выделении около 152 млн рублей на капремонт трех больниц.

Более 137 млн рублей направлено на обновление горбольницы №1. По данным минздрава области, там заменят фасад, проведут ремонт помещений терапевтического корпуса и приемного покоя. На реконструкцию горбольницы №6 в Металлургическом районе выделили 13 млн рублей. В ожоговом отделении учреждения пройдет косметический ремонт. Еще 1,3 млн рублей направили на обновление горбольницы №8 в Тракторозаводском районе, где будут ремонтировать входную группу.

Кроме того, в бюджете региона запланировано около 60 млн рублей на реконструкцию Челябинской областной больницы. Там отремонтируют фасад, травматологическое отделение и переход. Также 4 млн рублей направили в областную больницу №3 на северо-западе Челябинска, где реконструируют приемный покой и экстренную операционную.

Фото с сайта cheladmin.ru



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