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В челябинской горбольнице №1 проведут масштабный ремонт
06.02.2019 г. 13:13
Губернатор Борис Дубровский подписал распоряжение о выделении около 152 млн рублей на капремонт трех больниц.
Более 137 млн рублей направлено на обновление горбольницы №1. По данным минздрава области, там заменят фасад, проведут ремонт помещений терапевтического корпуса и приемного покоя. На реконструкцию горбольницы №6 в Металлургическом районе выделили 13 млн рублей. В ожоговом отделении учреждения пройдет косметический ремонт. Еще 1,3 млн рублей направили на обновление горбольницы №8 в Тракторозаводском районе, где будут ремонтировать входную группу.
Кроме того, в бюджете региона запланировано около 60 млн рублей на реконструкцию Челябинской областной больницы. Там отремонтируют фасад, травматологическое отделение и переход. Также 4 млн рублей направили в областную больницу №3 на северо-западе Челябинска, где реконструируют приемный покой и экстренную операционную.
Фото с сайта cheladmin.ru
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