Пенсионный фонд просит челябинца вернуть переплаченные три копейки

Управление пенсионного фонда Тракторозаводского района направило челябинцу письмо с просьбой вернуть три копейки.

Фотографию уведомления опубликовали на сайте pikabu.ru. «В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 3 копейки», — говорится в письме. Челябинца просят возместить указанную сумму в добровольном порядке. Пользователи сайта отметили, что на отправку письма в Пенсионном фонде потратили больше денег, чем требуют вернуть.

Фото: paulyvans021 / pikabu.ru

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