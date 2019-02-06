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Пенсионный фонд просит челябинца вернуть переплаченные три копейки
06.02.2019 г. 12:58
Управление пенсионного фонда Тракторозаводского района направило челябинцу письмо с просьбой вернуть три копейки.
Фотографию уведомления опубликовали на сайте pikabu.ru. «В связи с пересмотром размера пенсии за период с 18 по 30 июня 2018 года вам была излишне выплачена пенсия на общую сумму 3 копейки», — говорится в письме. Челябинца просят возместить указанную сумму в добровольном порядке. Пользователи сайта отметили, что на отправку письма в Пенсионном фонде потратили больше денег, чем требуют вернуть.
Фото: paulyvans021 / pikabu.ru
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