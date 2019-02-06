Спрос на услугу отогрева авто в Челябинске за 2018 год вырос в четыре раза по сравнению с 2017-м

Фото с сайта www.otogrevangarsk.ru

Сервис Avito провел исследование спроса на услугу по отогреву автомобилей в России.

Лидерами рейтинга востребованности сервиса согревания машины в сильные морозы стали Тюмень, Челябинск и Пермь. В столице Южного Урала за 2018 год стоимость этой услуги выросла почти до 1 тыс. рублей, тогда как в среднем по стране она составляет около 750 рублей.

Спрос на отогрев авто по сравнению с 2017 годом в Челябинске вырос почти четырехкратно. Однако рекордсменом город по этому показателю не стал. Так, в Красноярске и Новосибирске количество запросов увеличилось десятикратно, а в Барнауле — даже в 25 раз. В этих городах услуга стоит 700-800 рублей. Дешевле всего отогреть машину в Уфе — в среднем за 520 рублей, а дороже всего этот сервис обойдется в Самаре и Нижнем Новгороде — по 1,5 тыс. рублей.

Фото с сайта www.otogrevangarsk.ru



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