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Спрос на услугу отогрева авто в Челябинске за 2018 год вырос в четыре раза по сравнению с 2017-м
06.02.2019 г. 12:53
Сервис Avito провел исследование спроса на услугу по отогреву автомобилей в России.
Лидерами рейтинга востребованности сервиса согревания машины в сильные морозы стали Тюмень, Челябинск и Пермь. В столице Южного Урала за 2018 год стоимость этой услуги выросла почти до 1 тыс. рублей, тогда как в среднем по стране она составляет около 750 рублей.
Спрос на отогрев авто по сравнению с 2017 годом в Челябинске вырос почти четырехкратно. Однако рекордсменом город по этому показателю не стал. Так, в Красноярске и Новосибирске количество запросов увеличилось десятикратно, а в Барнауле — даже в 25 раз. В этих городах услуга стоит 700-800 рублей. Дешевле всего отогреть машину в Уфе — в среднем за 520 рублей, а дороже всего этот сервис обойдется в Самаре и Нижнем Новгороде — по 1,5 тыс. рублей.
Фото с сайта www.otogrevangarsk.ru
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