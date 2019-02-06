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В Челябинске состоится бой с участием Александра Емельяненко
06.02.2019 г. 12:50
Фото с сайта vk.com/rcc_mma
В мае Челябинск примет шестой турнир по смешанным единоборствам RCC.
Организаторы турнира, группа Russian Cagefighting Championship, планируют приезд российского бойца Александра Емельяненко. Он примет участие в главном бою соревнования 4 мая.
По словам исполнительного директора RCC Николая Клименко, соперник Емельяненко пока не известен. Рассматриваются варианты нескольких иностранных бойцов, в том числе Франсимара Барросо, с которым россиянин должен был драться в декабре, на пятом турнире RCC. На данный момент в активе Александра Емельяненко 36 поединков, в которых он одержал 28 побед.
Фото с сайта vk.com/rcc_mma
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