Два челябинских театра — кукольный и молодежный — ждет реконструкция

Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области

В Челябинске два театра получат из Москвы деньги на ремонт.

В 2019 году реконструкция начнется в молодежном театре. Там отремонтируют фойе, зрительный зал и внутренние помещения. Второй этап работ предстоит уже в следующем году — в молодежном театре модернизируют сцену и техническое оборудование. На это потратят более 100 млн рублей, большей частью — за счет федерального бюджета.

Ремонт кукольного театра начнется в 2021 году.

Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области



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