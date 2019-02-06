Челябинск
- 65.6686р. + 0.0995
- 74.7703р. - 0.1424
Разворот
Разбор полетов
Два челябинских театра — кукольный и молодежный — ждет реконструкция
06.02.2019 г. 12:48
Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области
В Челябинске два театра получат из Москвы деньги на ремонт.
В 2019 году реконструкция начнется в молодежном театре. Там отремонтируют фойе, зрительный зал и внутренние помещения. Второй этап работ предстоит уже в следующем году — в молодежном театре модернизируют сцену и техническое оборудование. На это потратят более 100 млн рублей, большей частью — за счет федерального бюджета.
Ремонт кукольного театра начнется в 2021 году.
Источник: пресс-служба минкультуры Челябинской области
Новости на эту тему
- 28.01.2019 г. Дома «немецкого» квартала в Металлургическом районе хотят лишить статуса объектов культурного наследия
- 21.01.2019 г. В челябинском оперном театре отремонтируют главную сцену и создадут музей
- 14.01.2019 г. В Челябинске будут судить экс-главу аппарата гордумы Юрия Чанова
- 06.12.2018 г. Фасад челябинского театра драмы отремонтируют в 2019 году
- 18.10.2018 г. Борис Дубровский назвал гастроли Большого театра в Челябинске историческим событием