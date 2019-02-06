На Южном Урале снизилась смертность от туберкулеза

Фото с сайта sakhalife.ru

В минздраве Челябинской области рассказали о ситуации со смертностью от туберкулеза в регионе.

По словам главного фтизиатра региона Марины Лехляйдер, в 2018 году смертность от туберкулеза снизилось на 17%. За год от этой болезни умерло на 53 человека меньше, чем в 2017-м.

Специалисты отмечают, что снижения смертности удалось достичь благодаря своевременному выявлению туберкулеза на ранних стадиях и увеличению числа профилактических осмотров. Также в пресс-службе минздрава сообщили, что улучшилась работа участковых фтизиатров в семейных очагах заболеваемости.

Фото с сайта sakhalife.ru

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