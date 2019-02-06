Челябинск
- 65.6686р. + 0.0995
- 74.7703р. - 0.1424
Разворот
Разбор полетов
На Южном Урале снизилась смертность от туберкулеза
06.02.2019 г. 12:39
Фото с сайта sakhalife.ru
В минздраве Челябинской области рассказали о ситуации со смертностью от туберкулеза в регионе.
По словам главного фтизиатра региона Марины Лехляйдер, в 2018 году смертность от туберкулеза снизилось на 17%. За год от этой болезни умерло на 53 человека меньше, чем в 2017-м.
Специалисты отмечают, что снижения смертности удалось достичь благодаря своевременному выявлению туберкулеза на ранних стадиях и увеличению числа профилактических осмотров. Также в пресс-службе минздрава сообщили, что улучшилась работа участковых фтизиатров в семейных очагах заболеваемости.
Фото с сайта sakhalife.ru
Новости на эту тему
- 05.02.2019 г. В общежитиях ЮУрГУ ввели карантин по гриппу и туберкулезу
- 30.01.2019 г. В Челябинской области врачи зафиксировали первый в этом году случай кори
- 28.12.2018 г. В Магнитогорске отказались отпевать в церкви ВИЧ-инфицированную женщину, умершую от туберкулеза
- 29.11.2018 г. Челябинскую область включили в тройку регионов, где больше всего детей с хроническими заболеваниями
- 15.12.2017 г. В Челябинске у воспитателя детского сада обнаружили туберкулез