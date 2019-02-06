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В Челябинске движение трамваев парализовало из-за прорыва трубы
06.02.2019 г. 12:36
«ЧелябГЭТ» планирует направить исковое заявление на возмещение убытков за простой транспорта.
Коммунальная авария произошла в среду, 6 февраля, в 04:30. В районе перекрестка улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы прорвало трубопровод. На трамвайных путях образовалась смесь из снега, льда и воды. Дежурный подвижной состав забуксовал, произошел сбой в работе контактной сети. На участок направили ремонтную бригаду. В течение часа контактную сеть восстановили.
Однако к 07:30 ледяная корка, которая образовалась на рельсах, сковала трамвай и не позволила ему продолжить движение. К месту прибыли ремонтные бригады ООО «ЧелябГЭТ». Они устраняли последствия коммунальной аварии несколько часов. «Для этого были вынуждены закрыть весь перекресток. Вагон буквально выдалбливали изо льда и отогревали автогеном», — сообщили в пресс-службе организации «ЧелябГЭТ».
Движение трамваев по проспекту Победы было открыто к 10 часам утра. ООО «ЧелябГЭТ» планирует направить заявление на возмещение убыткой за простой транспорта виновнику аварии.
Фото с сайта vk.com/chelget
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