«Фонтан высотой в девять этажей»: в Челябинске дом затопило водой из-за коммунальной аварии

Фото с сайта www.oblgazeta.ru

На северо-западе Челябинска верхние этажи дома затопило в результате коммунальной аварии.

ЧП произошло ночью в среду, 6 февраля. Рядом с домом на проспекте Победы прорвало трубу с горячей водой. Из-под земли начал бить фонтан высотой с девятиэтажный дом. Водой затопило крышу многоквартирного дома и несколько квартир. По словам очевидца Алены Рязановой, стены промокли насквозь даже на третьем этаже.

«Прорвало отопительную трубу горячей воды. Струя достигла такого размера, что лилась на крышу девятиэтажного дома. На восьмом и девятом этажах вообще хана, затопило все. Там насквозь мокрые стены. На шестом этаже в кармане в подъезде по колено воды. Когда струя лилась вверх, она замерзала, в дом поступала уже ледяная вода», — прокомментировала Алена Рязанова.

Жильцов эвакуировали в школу № 115. На место аварии прибыли коммунальные службы, которые перекрыли подачу воды в трубу. Сотрудники УСТЭК-Челябинск устраняют последствия ЧП. Утром из-за этой аварии было парализовано движение трамваев.

Фото с сайта www.oblgazeta.ru

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