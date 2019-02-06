- 65.6686р. + 0.0995
- 74.7703р. - 0.1424
На Южном Урале закрыли движение через границу с Казахстаном из-за погодных условий
06.02.2019 г. 12:17
На границе с Казахстаном ввели ограничение движения транспорта.
Из-за ухудшения погодных условий временно закрыли дороги в Костанайской области. По этой причине утром в среду, 6 февраля, на трассе Челябинск — Троицк в районе пункта пропуска «Бугристое» движение в сторону Казахстана ограничили.
Ограничение касается автобусов, грузовиков и прочих автомобилей с дизельными двигателями. На границе оборудовали временные стоянки и пункты обогрева. В управлении федеральных дорог «Южный Урал» посоветовали автолюбителям отказаться от дальних поездок в сложных погодных условиях.
До конца недели в Челябинской области будут стоять 30-градусные морозы. Относительное потепление ожидается в пятницу, 8 февраля, — ночью температура воздуха будет -22-27, днем -10-15. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель.
- 05.02.2019 г. В Челябинске пятеро пострадавших от холода обратились к медикам
- 05.02.2019 г. Из-за 30-градусных морозов в Челябинске отменили занятия в школах у всех классов
- 04.02.2019 г. В Магнитогорске уволят кондуктора, который высадил из трамвая в мороз 13-летнюю девочку
- 04.02.2019 г. Челябинские коммунальщики в преддверии сильных морозов переходят на усиленный режим работы
- 01.02.2019 г. На Южном Урале похолодает до -42 градусов