На Южном Урале закрыли движение через границу с Казахстаном из-за погодных условий

Фото с сайта 24.kz

На границе с Казахстаном ввели ограничение движения транспорта.

Из-за ухудшения погодных условий временно закрыли дороги в Костанайской области. По этой причине утром в среду, 6 февраля, на трассе Челябинск — Троицк в районе пункта пропуска «Бугристое» движение в сторону Казахстана ограничили.

Ограничение касается автобусов, грузовиков и прочих автомобилей с дизельными двигателями. На границе оборудовали временные стоянки и пункты обогрева. В управлении федеральных дорог «Южный Урал» посоветовали автолюбителям отказаться от дальних поездок в сложных погодных условиях.

До конца недели в Челябинской области будут стоять 30-градусные морозы. Относительное потепление ожидается в пятницу, 8 февраля, — ночью температура воздуха будет -22-27, днем -10-15. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель.

Фото с сайта 24.kz

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