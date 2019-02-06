ОНФ: кредитные кооперативы в Челябинской области вводят вкладчиков в заблуждение

В ОНФ предостерегли южноуральцев от вложений в сомнительные финансовые организации

С разъяснениями эксперты Народного фронта выступили после обращений местных жителей. В Челябинской области активно продвигают свои услуги кредитные потребительские кооперативы. Обычно там привлекательная процентная ставка по вкладам, но условия не всегда прозрачны и понятны вкладчикам.

Так происходит из-за того, что КПК используют в своей рекламе формулировки, близкие по смыслу банковским. Но если в банках «страхование финансовых рисков» — это компенсация до 1,4 млн рублей, то в случае банкротства кредитного кооператива подобные выплаты не гарантируются даже при указании некого «страхования», отмечают эксперты.

В самих организациях условия страхования вкладов раскрывают неохотно — там ссылаются на то, что это «закрытые данные». «Люди, которые решили сохранить сбережения в КПК, должны понимать разницу между вкладом в банке и кредитным кооперативом, а также осознавать, что они могут понести большие риски», — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ Вячеслав Курилин.

В Народном фронте подчеркнули, что введение клиента в заблуждение с целью получить прибыль — повод обратиться в антимонопольную службу. Эксперты ОНФ просят южноуральцев быть внимательными при пользовании услугами кредитных кооперативов.





Все новости за 06.02.2019 г.»