Областное правительство направит деньги пострадавшим при пожаре в Озерске

Фото с сайта www.ozerskadm.ru

Губернатор Борис Дубровский распорядился о выделении денег жителям Озерска, чье имущество пострадало во время пожара в жилом доме.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 5 февраля. Возгорание произошло в бывшем общежитии по адресу улица Октябрьская, 30. Очаг находился на седьмом этаже в четырехкомнатной квартире. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе 11 детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В соседнем здании колледжа оборудовали пункт временного размещения. По данным городской администрации, в приемный покой доставили девять жильцов, два человека находятся в реанимации с подозрением на отравление продуктами горения. В 19:51 пожар ликвидировали. Причины ЧП выясняют сотрудники отдела дознания.

Губернатор Борис Дубровский распорядился выделить деньги жильцам, чьи квартиры пострадали во время пожара. Особое внимание глава региона потребовал уделить тем, кто находится в больницах, пишет телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Фото с сайта www.ozerskadm.ru



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