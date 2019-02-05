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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Челябинск вошел в десятку городов, где дороги чистят от снега хуже всего в России
05.02.2019 г. 16:11
Портал Domofond.ru провел опрос на тему качества очистки дорог от снега в городах России.
У пользователей спрашивали, довольны ли они качеством уборки снега во дворах и на трассах, мешают ли сугробы парковаться и как быстро убирают дороги в снегопад. Более половины респондентов в целом недовольны очисткой дворов. В то же время более 60% участников исследования удовлетворяет работа по уборке от снега проезжей части.
В Челябинске никто из жителей не считает, что дороги чистят очень хорошо. Оценку «плохо» работе подрядчиков поставили 58% респондентов — это восьмое с конца место в России. Уборку дворов челябинцы оценили также невысоко — ей недовольны 72% участников опроса, в целом по стране город занял 34-е место.
Лучше всего в России дороги чистят в Сургуте, Тюмени и Перми. Высоко оценили качество уборки трасс в Екатеринбурге — он на шестом месте. В числе аутсайдеров рейтинга — Орел и Ярославль, а однозначно худшим признали Саратов.
Фото с сайта cheladmin.ru
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