Челябинск вошел в десятку городов, где дороги чистят от снега хуже всего в России

Фото с сайта cheladmin.ru

Портал Domofond.ru провел опрос на тему качества очистки дорог от снега в городах России.



У пользователей спрашивали, довольны ли они качеством уборки снега во дворах и на трассах, мешают ли сугробы парковаться и как быстро убирают дороги в снегопад. Более половины респондентов в целом недовольны очисткой дворов. В то же время более 60% участников исследования удовлетворяет работа по уборке от снега проезжей части.



В Челябинске никто из жителей не считает, что дороги чистят очень хорошо. Оценку «плохо» работе подрядчиков поставили 58% респондентов — это восьмое с конца место в России. Уборку дворов челябинцы оценили также невысоко — ей недовольны 72% участников опроса, в целом по стране город занял 34-е место.



Лучше всего в России дороги чистят в Сургуте, Тюмени и Перми. Высоко оценили качество уборки трасс в Екатеринбурге — он на шестом месте. В числе аутсайдеров рейтинга — Орел и Ярославль, а однозначно худшим признали Саратов.

Фото с сайта cheladmin.ru

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