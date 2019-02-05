ЧКПЗ потребовал пресечь незаконное использование бренда HARTUNG

05.02.2019 г. 16:01

ЧКПЗ потребовал пресечь незаконное использование бренда HARTUNG
Фото с сайта www.chkpz.ru

УФАС возбудило дело о незаконном использовании товарного знака, принадлежащего Челябинскому кузнечно-прессовому заводу.

Представители завода заявляют, что интеллектуальную собственность предприятия незаконно использует ПКФ «УралСнаб».  На сайте компании, конкурирующей с ЧКПЗ на рынке автозапчастей, присутствуют обозначения товаров под маркой HARTUNG. При этом никаких дилерских договоров или других хозяйственных соглашений ЧКПЗ с «УралСнабом» не имеет.

УФАС возбудило дело о нарушении закона о защите конкуренции. Комиссия ведомства рассмотрит его 7 марта. В пресс-службе УФАС сообщили, что «УралСнаб» уже удалил спорную информацию со своего сайта.

Фото с сайта www.chkpz.ru

    

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