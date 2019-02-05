В Сатке бывший чиновник получил условный срок за смерть мальчика после падения в ледовом городке

Фото: telegram.me/sledcom_rf

Саткинский горсуд вынес приговор бывшему начальнику отдела благоустройства администрации района Антону Кузнецову.



Экс-чиновника признали виновным в том, что он не проконтролировал качество строящегося ледового города. 22 декабря 2017 года 11-летний ребенок упал с недостроенной горки, после чего на него свалился кусок льда. Через несколько дней ребенок скончался в больнице от полученных травм.



Антон Кузнецов свою вину не признал. Суд приговорил бывшего чиновника к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службах, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: telegram.me/sledcom_rf

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