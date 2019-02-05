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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Магнитогорске во время тумана столкнулись 17 машин
05.02.2019 г. 15:43
Массовое ДТП произошло в Магнитогорске.
Авария случилась утром во вторник, 5 февраля, на Южном переходе. Сначала сообщалось о 13 машинах-участниках ДТП. Но, по уточненным данным, столкнулись 17 автомобилей. Среди них есть маршрутное такси, сообщает www.magcity74.ru. Движение на Южном переходе было ограничено в обе стороны. Авария произошла во время тумана, видимость была сильно снижена.
Все участники дорожно-транспортных происшествий прибыли в ГИБДД для оформления аварии.
Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com
Сотрудники ГИБДД Магнитогорска дали водителям рекомендации, как ездить во время тумана. Прежде всего необходимо уменьшить скорость, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч. Нужно также включить ближний свет фар, если есть противотуманные, включить также их. Не следует сильно приближаться к впереди едущему автомобилю, использовать в качестве ориентира задние фонари переднего автомобиля — они создают ложное представление о расстоянии и скорости. Не следует также идти на обгон — это рискованно и опасно, приводит рекомендации ГИБДД сообщество «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте».
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