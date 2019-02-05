Жительница Копейска заявила, что ее дочь потеряла слух из-за неверного диагноза местных врачей

Фото с сайта 31tv.ru

Мать 11-летнего ребенка пожаловалась на врачей, которые поставили девочке неверный диагноз.



В январе девочка начала жаловаться на головную боль и снижение слуха. Мать попросила направление к ЛОР-врачу, но в поселке, где живет семья, нет такого специалиста. Пациента направили к терапевту. Как рассказала 31tv.ru женщина, врач заявил, что не видит патологии. Через несколько дней у девочки лопнула барабанная перепонка, из уха пошли кровь и гной.



В копейской горбольнице, по словам женщины, пьяный врач поставил ребенку диагноз ОРЗ. Мать с дочерью отправились в филиал учреждения в поселке Потанино. Там девочке, которая почти оглохла на одно ухо, поставили диагноз гнойный отит. Семья направила жалобу руководству больницы. Главный врач учреждения Алексей Алишкевич пообещал провести проверку по факту обращения.

Фото с сайта 31tv.ru

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