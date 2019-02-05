На северо-западе Челябинска здание поликлиники продают за 78 млн рублей

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске на продажу выставили двухэтажное здание поликлиники, расположенное на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.



В здании, которое построили в 2016 году, расположена частная поликлиника «Полимедика». Объявление о продаже объекта опубликовано на сайте Avito.ru. Цена здания площадью более 1 тыс. квадратных метров составляет 78 млн рублей.



Собственник объекта Игорь Коптеев заявил «Ъ-Южный Урал», что решение о продаже связано с переездом в Санкт-Петербург. По его словам, поликлиника планирует арендовать здание как минимум до 2027 года, инвестиции могут окупиться за восемь лет. «Есть стабильная арендная плата, ежегодно на индекс потребительских цен мы ее увеличиваем», — сообщил изданию Игорь Коптеев.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 05.02.2019 г.»