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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
На северо-западе Челябинска здание поликлиники продают за 78 млн рублей
05.02.2019 г. 14:35
В Челябинске на продажу выставили двухэтажное здание поликлиники, расположенное на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина.
В здании, которое построили в 2016 году, расположена частная поликлиника «Полимедика». Объявление о продаже объекта опубликовано на сайте Avito.ru. Цена здания площадью более 1 тыс. квадратных метров составляет 78 млн рублей.
Собственник объекта Игорь Коптеев заявил «Ъ-Южный Урал», что решение о продаже связано с переездом в Санкт-Петербург. По его словам, поликлиника планирует арендовать здание как минимум до 2027 года, инвестиции могут окупиться за восемь лет. «Есть стабильная арендная плата, ежегодно на индекс потребительских цен мы ее увеличиваем», — сообщил изданию Игорь Коптеев.
Фото с сайта pixabay.com
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