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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В онкобольницы Челябинской области привезут новое оборудование
05.02.2019 г. 14:32
200 единиц нового оборудования получат онкобольницы и сосудистые центры Челябинской области.
Программа закупки нового оборудования рассчитана до 2024 года. Больницы онкологического профиля — областные центр онкологии и ядерной медицины, детская больница, онкодиспансеры №2 и №3 получат почти 150 единиц. Это маммографы, аппараты для МРТ, флюорографы и прочие устройства для диагностики.
Региональные сосудистые центры в девяти больницах Челябинска и области получат 40 единиц оборудования. В их числе — ангиографические комплексы, аппараты для ИВЛ, томографы и аппараты УЗИ.
В общей сложности на эти цели потратят более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. «Новое оборудование позволит улучшить качество лечения таких социально значимых заболеваний, как онкопатологии и болезни системы кровообращения. Смертность именно от этих причин остается самой высокой в регионе», — подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.
Фото с сайта pravmin74.ru
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