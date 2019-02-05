В онкобольницы Челябинской области привезут новое оборудование

Фото с сайта pravmin74.ru

200 единиц нового оборудования получат онкобольницы и сосудистые центры Челябинской области.



Программа закупки нового оборудования рассчитана до 2024 года. Больницы онкологического профиля — областные центр онкологии и ядерной медицины, детская больница, онкодиспансеры №2 и №3 получат почти 150 единиц. Это маммографы, аппараты для МРТ, флюорографы и прочие устройства для диагностики.



Региональные сосудистые центры в девяти больницах Челябинска и области получат 40 единиц оборудования. В их числе — ангиографические комплексы, аппараты для ИВЛ, томографы и аппараты УЗИ.



В общей сложности на эти цели потратят более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. «Новое оборудование позволит улучшить качество лечения таких социально значимых заболеваний, как онкопатологии и болезни системы кровообращения. Смертность именно от этих причин остается самой высокой в регионе», — подчеркнул министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Фото с сайта pravmin74.ru

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