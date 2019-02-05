В Челябинске нашли рябину, которую посадил рэпер Децл

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске растет дерево, которое посадил музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.



В 2014 году во время визита в Челябинск музыкант принял участие в акции, посвященной 277-летию города. После концерта он посадил рябину на территориии Челябинской государственной академии культуры и искусств.



Тогда Децл рассказал, что интересуется садовоством и нередко высаживает деревья. «Можно сказать, я имею отношение к озеленению и посадке деревьев. Этим интересуюсь: хорошо знаю про кислотность почв и т.д. Но на садоводство, правда, пока времени не хватает», — подчеркнул рэпер.



Кирилл Толмацкий умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления в Ижевске. По предварительным данным, у 35-летнего музыканта остановилось сердце.

Фото с сайта pravmin74.ru

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