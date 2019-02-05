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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Челябинске нашли рябину, которую посадил рэпер Децл
05.02.2019 г. 12:59
В Челябинске растет дерево, которое посадил музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл.
В 2014 году во время визита в Челябинск музыкант принял участие в акции, посвященной 277-летию города. После концерта он посадил рябину на территориии Челябинской государственной академии культуры и искусств.
Тогда Децл рассказал, что интересуется садовоством и нередко высаживает деревья. «Можно сказать, я имею отношение к озеленению и посадке деревьев. Этим интересуюсь: хорошо знаю про кислотность почв и т.д. Но на садоводство, правда, пока времени не хватает», — подчеркнул рэпер.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления в Ижевске. По предварительным данным, у 35-летнего музыканта остановилось сердце.
Фото с сайта pravmin74.ru
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