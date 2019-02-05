На ЧМЗ три человека отравились угарным газом

Фото с сайта chelgaz.ru

В Челябинске в понедельник, 4 февраля, госпитализировали трех человек, которые отравились газом.



Первое сообщение об отравлении газом поступило днем. ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого, 11. В помещении скопился угарный газ из-за отсутствия у водонагревателя дымоотводящего канала. В результате два человека отравились.



Второй вызов поступил в 21:30. В доме на улице 60-летия Октября, продуктами горения газа отравилась дочь хозяйки квартиры. Специалисты обследовали помещение и обратили внимание на негерметичность соединения дымоходов.



Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз». Горожанам рекомендуют регулярно проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах.

Фото с сайта chelgaz.ru

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