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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
На ЧМЗ три человека отравились угарным газом
05.02.2019 г. 14:49
В Челябинске в понедельник, 4 февраля, госпитализировали трех человек, которые отравились газом.
Первое сообщение об отравлении газом поступило днем. ЧП произошло на улице Богдана Хмельницкого, 11. В помещении скопился угарный газ из-за отсутствия у водонагревателя дымоотводящего канала. В результате два человека отравились.
Второй вызов поступил в 21:30. В доме на улице 60-летия Октября, продуктами горения газа отравилась дочь хозяйки квартиры. Специалисты обследовали помещение и обратили внимание на негерметичность соединения дымоходов.
Всех пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз». Горожанам рекомендуют регулярно проверять тягу в дымоходах и вентиляционных каналах.
Фото с сайта chelgaz.ru
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