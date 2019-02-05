- 65.5859р. - 0.0742
- 75.0565р. - 0.0915
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В общежитиях ЮУрГУ ввели карантин по гриппу и туберкулезу
05.02.2019 г. 12:46
В нескольких общежитиях Южно-Уральского госуниверситета зафиксировали вспышки заразных болезней.
О карантине в ЮУрГУ написал Znak.com. По данным источников издания, в общежитии №2 — вспышка гриппа, а в общежитии №3, где живут иностранные студенты, — карантин по туберкулезу. В конце января оттуда увезли в больницу студента из Кении с открытой формой болезни. В пресс-службе ЮУрГУ подтвердили информацию о карантине по ОРВИ только в одном корпусе — №8.
В Челябинской области сейчас наблюдается эпидемия гриппа и ОРВИ — эпидпорог превышен на 9%. Школы Копейска и Миасса до середины февраля закрыты на карантин. В больницах ограничили посещение пациентов, а в местах массового пребывания людей усилили режим дезинфекции.
Фото с сайта sakhalife.ru
- 04.02.2019 г. В Копейске все школы закрыли на карантин
- 29.01.2019 г. На Южный Урал пришла эпидемия гриппа и ОРВИ
- 24.01.2019 г. В больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу
- 14.01.2019 г. Роспотребнадзор предупредил о резком всплеске заболеваемости ОРВИ после каникул
- 28.12.2018 г. В Магнитогорске отказались отпевать в церкви ВИЧ-инфицированную женщину, умершую от туберкулеза