В общежитиях ЮУрГУ ввели карантин по гриппу и туберкулезу

Фото с сайта sakhalife.ru

В нескольких общежитиях Южно-Уральского госуниверситета зафиксировали вспышки заразных болезней.



О карантине в ЮУрГУ написал Znak.com. По данным источников издания, в общежитии №2 — вспышка гриппа, а в общежитии №3, где живут иностранные студенты, — карантин по туберкулезу. В конце января оттуда увезли в больницу студента из Кении с открытой формой болезни. В пресс-службе ЮУрГУ подтвердили информацию о карантине по ОРВИ только в одном корпусе — №8.



В Челябинской области сейчас наблюдается эпидемия гриппа и ОРВИ — эпидпорог превышен на 9%. Школы Копейска и Миасса до середины февраля закрыты на карантин. В больницах ограничили посещение пациентов, а в местах массового пребывания людей усилили режим дезинфекции.

Фото с сайта sakhalife.ru

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