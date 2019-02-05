ЛДПР требует проверить закупки ноутбуков по 51 тыс. рублей для школ области

Фото с сайта pixabay.com

Челябинский минобр покупает ноутбуки для школ по 51 тыс. рублей. В ЛДПР считают, что это дорого, и требуют проверить закупки.



По данным портала госзакупок, областное министерство образования закупает для 38 школ более 350 ноутбуков по 51 тыс. 200 рублей каждый. Общая сумма контракта составляет почти 18 млн рублей.



Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин поставил под сомнение обоснованность такой цены. «На мой взгляд, целесообразнее купить ноутбуки по средней цене в 20-30 тыс. рублей и снабдить ими в два раза больше школ», — написал депутат на своей странице в Facebook. Корреспонденту «Челябинского эха» он сообщил, что местное отделение ЛДПР направило запрос в УФАС, чтобы проверить материалы закупки.



«Мы сейчас проведем проверку и сделаем выводы. 51 тыс. рублей — это довольно хороший ноутбук, мощный и, возможно, даже ненужный. Может быть я ошибаюсь, давайте проверим и послушаем доводы. Запрос в УФАС мы уже направили», — пояснил Виталий Пашин.



Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов объяснил, что технику закупают для государственной итоговой аттестации. По его словам, ноутбук за 20 тыс. рублей не может отвечать системным требованиям программ, которые используются для ее проведения.



«Эти ноутбуки закупаются под государственную итоговую аттестацию, которая предъявляет соответствующие требования к «железу» и софту. И почему в поставке будет 38 школ —потому что это пункты проведения экзамена. Ноутбук за 20 тыс. рублей не может там стоять, он чисто физически не выполнит тех требований, которые предъявляются к этому ноутбуку в ходе государственной итоговой ассоциации. Какое-то снижение цены произойдет в ходе торгов, это несомненно. Тогда на эту же сумму мы будем готовы купить большее количество техники», — прокомментировал Александр Кузнецов.



Александр Кузнецов подчеркнул, что технику с аналогичной конфигурацией министерство образования закупало и в прошлые годы. Изменения в цене, по словам министра, связаны со сменой поставщиков и порядка проведения торгов.

Фото с сайта pixabay.com

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