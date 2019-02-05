Челябинцу вынесли приговор за хищение бюджетных денег для кроликов

Фото с сайта pixabay.com

Челябинского предпринимателя осудили за мошенничество в особо крупном размере.



В 2014 году 37-летний директор фирмы «Челябинское Акселерационное Кролиководство» получил от государства субсидию по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Впоследствии выяснилось, что мужчина указанным бизнесом не занимался, а деньги, предназначенные на закупку производственного оборудования, потратил по своему усмотрению.



Кроликовод-мошенник признал вину и полностью вернул потраченные средства. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

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