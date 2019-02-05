В январе социально-политическая устойчивость Челябинской области снизилась

Фото с сайта ugra-news.ru

Челябинская область продолжает терять позиции в рейтинге фонда «Петербургская политика».



В редакции рейтинга за январь Южный Урал остался в группе территорий со слабой социально-политической устойчивостью. Регион, который по итогам 2018 года стал аутсайдером списка из-за ситуации со взрывом в жилом в доме в Магнитогорске, потерял еще 0,2 балла — теперь его рейтинг составляет 3,1 балла из 10. Хуже ситуация только у Карачаево-Черкесии. Потерю позиций республики связывают с арестом сенатора Рауфа Арашукова — самым ярким, по мнению авторов исследования, событием января в российской политике.



Профессор кафедры политических наук ЧелГУ Андрей Пасс считает, что причина столь низкой позиций Челябинской области — плохое освещение федеральными СМИ позитивной повестки в регионе. В свою очередь в этом виноваты местные PR-специалисты, которые ответственны за имидж Южного Урала в информационном поле, уверен эксперт.



«Позитива, который мог бы какой-то оптимизм внушить, не так много, либо его недостаточно освещают на федеральных каналах. У нас же нет ни масштабных коммунальных катастроф в области, власти удается находить контакт с оппозицией и не выплескивать конфликты в публичное пространство. Но об это материалов не печатают — может быть, поэтому такая тенденция на понижение. Здесь есть объективная, есть субъективная составляющая. Мне кажется, по субъективной составляющей здесь недорабатывают специалисты по связям с общественностью», — пояснил «Челябинскому эху» Андрей Пасс.



События в Магнитогорске, по мнению авторов рейтинга, все еще оказывают существенное влияние на положение Челябинской области. Среди позитивных моментов аналитики отметили выделение средств со стороны Москвы и ММК на расселение пострадавшего от взрыва дома, а также восьмое место в рейтинге производственного потенциала регионов.



Негативным для Челябинской области фактором в исследовании назвали фразу губернатора Бориса Дубровского про «пляски на костях», адресованную собирателям подписей за расселение дома в Магнитогорске. Также в числе отрицательных моментов арест депутата Михаила Смирнова по делу бывшего первого замминистра экономразвития области Антона Бахаева и скандал с врачом-«вампиром».



Регионом с максимальной политической устойчивостью авторы рейтинга назвали Калужскую область, в этой же группе — Ямало-Ненецкий автономный округ. Свердловская область заняла первое место в группе субъектов с высокой устойчивостью.

Фото с сайта ugra-news.ru

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