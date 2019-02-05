Прокуратура требует завести уголовное дело на руководство МУП «ЧКТС» за перебои с теплом

Фото с сайта mosreg.ru

Должностных лиц МУП «ЧКТС» хотят привлечь к уголовной ответственности за халатность.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, должностные лица не организовали своевременное проведение ремонта сетей теплоснабжения. Предприятие не выполнило часть запланированных на 2018 год работ и перенесло их на 2019-й. Закупочная деятельность началась фактически в преддверии отопительного сезона.



Из-за действий должностных лиц в январе участились случаи аварий на наружных сетях теплоснабжения. В жилых домах Металлургического района периодически возникают перебои с отоплением, в том числе это происходит во время аномальных морозов.



Материалы прокурорской проверки направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Кроме того, прокуратура потребовала от временно исполняющего обязанности главы Челябинска Владимира Елистратова обеспечить надлежащее теплоснабжение домов на ЧМЗ, провести капремонт наружных сетей.

Фото с сайта mosreg.ru

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