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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Прокуратура требует завести уголовное дело на руководство МУП «ЧКТС» за перебои с теплом
05.02.2019 г. 10:44
Должностных лиц МУП «ЧКТС» хотят привлечь к уголовной ответственности за халатность.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, должностные лица не организовали своевременное проведение ремонта сетей теплоснабжения. Предприятие не выполнило часть запланированных на 2018 год работ и перенесло их на 2019-й. Закупочная деятельность началась фактически в преддверии отопительного сезона.
Из-за действий должностных лиц в январе участились случаи аварий на наружных сетях теплоснабжения. В жилых домах Металлургического района периодически возникают перебои с отоплением, в том числе это происходит во время аномальных морозов.
Материалы прокурорской проверки направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Кроме того, прокуратура потребовала от временно исполняющего обязанности главы Челябинска Владимира Елистратова обеспечить надлежащее теплоснабжение домов на ЧМЗ, провести капремонт наружных сетей.
Фото с сайта mosreg.ru
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