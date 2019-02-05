Имущество «Уфалейникеля» планируют выставить на продажу летом 2019 года

Фото с сайта ufaleyadmin.ru

Имущество комбината «Уфалейникель» выставят на торги.



На данный момент завершена оценка имущества. Результаты утвердят кредиторы, которые проведут собрание во второй половине февраля. Залоговому кредитору ПАО «Банк Траст» предложат сформировать один лот из имущества должника, находящегося на основной промышленной площадке. Это позволит потенциальному инвестору реализовать свой проект без каких-либо ресурсных и инфраструктурных ограничений, сообщили в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея. Торги планируют начать летом 2019 года.



«Уфалейникель» признали банкротом в октябре 2017 года. Предприятие задолжало кредиторам более 14,5 млрд рублей. После закрытия градообразующего предприятия работу потеряли около 2 тыс. человек.





Фото с сайта ufaleyadmin.ru

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