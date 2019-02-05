В Магнитогорске пройдет панихида по жертвам взрыва в жилом доме

Фото с сайта mitropolia74.ru

Богослужения по погибшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске пройдут в пятницу, 8 февраля.



Божественная литургия и панихида по жертвам трагедии пройдут в Кафедральном соборе Вознесения Христова, сообщили в пресс-службе Магнитогорской епархии. Богослужения, которые возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий начнутся в 9:00. Затем священники совершат заупокойную литию на месте трагедии.



Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.

Фото с сайта mitropolia74.ru



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