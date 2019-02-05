В Челябинске пятеро пострадавших от холода обратились к медикам

Фото с сайта tolknews.ru

В Челябинске за прошедшие сутки помощь медиков потребовалась пятерым взрослым.



У одного из горожан врачи диагностировали обморожение. Его госпитализировали. Еще четверо челябинцев получили переохлаждение. По данным пресс-службы городского управления здравоохранения, все пострадавшие были пьяны.



В ночь на вторник, 5 февраля, в Челябинске похолодало до -33. Сейчас в городе -26 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -35.

Фото с сайта tolknews.ru

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