В Челябинске в мороз встали троллейбусы и трамваи

05.02.2019 г. 08:45

В Челябинске в мороз встали троллейбусы и трамваи
Скриншот с Яндекс. Транспорт

В Челябинске утром во вторник, 5 февраля, остановилось движение трамваев и троллейбусов.

В районе восьми часов утра из-за обрыва проводов на улице Труда встали троллейбусы. Сейчас движение на данном участке восстановлено. На улице Цвиллинга утром образовалась трамвайная пробка. Парализовано движение в обе стороны. На участке от Евтеева до железнодорожного вокзала скопилось более десятка трамваев.

По данным челябинского гидрометцентра, утром в городе было -29 градусов. Днем в Челябинске ожидается -26 - -28. В ночь на среду в городе похолодает до -35.    

Скриншот с Яндекс. Транспорт

    

Все новости за 05.02.2019 г.»

Новости на эту тему