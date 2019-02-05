В Челябинске в мороз встали троллейбусы и трамваи

Скриншот с Яндекс. Транспорт

В Челябинске утром во вторник, 5 февраля, остановилось движение трамваев и троллейбусов.



В районе восьми часов утра из-за обрыва проводов на улице Труда встали троллейбусы. Сейчас движение на данном участке восстановлено. На улице Цвиллинга утром образовалась трамвайная пробка. Парализовано движение в обе стороны. На участке от Евтеева до железнодорожного вокзала скопилось более десятка трамваев.



По данным челябинского гидрометцентра, утром в городе было -29 градусов. Днем в Челябинске ожидается -26 - -28. В ночь на среду в городе похолодает до -35.

Скриншот с Яндекс. Транспорт

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