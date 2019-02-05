Челябинск
- 65.5859р. - 0.0742
- 75.0565р. - 0.0915
Разворот
Разбор полетов
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Челябинске в мороз встали троллейбусы и трамваи
05.02.2019 г. 08:45
Скриншот с Яндекс. Транспорт
В Челябинске утром во вторник, 5 февраля, остановилось движение трамваев и троллейбусов.
В районе восьми часов утра из-за обрыва проводов на улице Труда встали троллейбусы. Сейчас движение на данном участке восстановлено. На улице Цвиллинга утром образовалась трамвайная пробка. Парализовано движение в обе стороны. На участке от Евтеева до железнодорожного вокзала скопилось более десятка трамваев.
По данным челябинского гидрометцентра, утром в городе было -29 градусов. Днем в Челябинске ожидается -26 - -28. В ночь на среду в городе похолодает до -35.
Скриншот с Яндекс. Транспорт
Новости на эту тему
- 04.02.2019 г. В Челябинске предложили убрать плитку и асфальт на трамвайных путях
- 04.02.2019 г. В Магнитогорске кондуктор выгнал из трамвая в мороз больную 13-летнюю девочку. СК начал проверку
- 31.01.2019 г. В Челябинске выделят десять полос для общественного транспорта
- 16.01.2019 г. На время ремонта моста у «Мечел-Кокса» для рабочих запустят трамваи-шаттлы
- 29.12.2018 г. В Челябинске с утра произошел трамвайный коллапс