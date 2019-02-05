Бывший сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков останется в СИЗО до апреля

Фото с сайта Znak.com

Центральный райсуд Челябинска снова продлил арест экс-главе администрации Миасса.



Срок содержания Третьякова под стражей истекал 6 февраля. За два дня до этого суд постановил продлить ему арест еще на два месяца — до 6 апреля. Ранее адвокат бывшего главы администрации Миасса подавал апелляцию на изменение меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако суд удовлетворил ходатайство о допуске к обвиняемому нотариуса — по словам Третьякова, с ноября он не мог передать управление своим бизнесом по доверенности и терпел убытки.



Станислава Третьякова арестовали в ноябре 2018 года по обвинению в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году, когда он занимал посты замглавы администрации и председателя городского комитета по имуществу, ему передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В конце декабря суд продлил Третьякову арест, а в конце января — отклонил апелляцию об изменении меры пресечения. Своей вины Станислав Третьяков не признал и назвал обвинение оговором.

Фото с сайта Znak.com

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