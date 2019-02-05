Из-за 30-градусных морозов в Челябинске отменили занятия в школах у всех классов

Фото с сайта www.4vsar.ru

Администрация Челябинска объявила об отмене занятий у школьников из-за морозов.



Во вторник, 5 февраля, в городе не учатся все школьники с 1-го по 11-й классы первой и второй смены. Соответствующее оповещение появилось утром на сайте городской администрации.



Сильные морозы в Челябинске сохранятся как минимум до конца текущей недели. В ночь на вторник столбики термометров опустились до -33. Сейчас в Челябинске -29, в течение дня будет -26-28. В ночь на среду, 6 февраля, похолодает еще сильнее — до 35 градусов ниже нуля. Днем будет -23-25.

Фото с сайта www.4vsar.ru

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