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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Из-за 30-градусных морозов в Челябинске отменили занятия в школах у всех классов
05.02.2019 г. 08:14
Фото с сайта www.4vsar.ru
Администрация Челябинска объявила об отмене занятий у школьников из-за морозов.
Во вторник, 5 февраля, в городе не учатся все школьники с 1-го по 11-й классы первой и второй смены. Соответствующее оповещение появилось утром на сайте городской администрации.
Сильные морозы в Челябинске сохранятся как минимум до конца текущей недели. В ночь на вторник столбики термометров опустились до -33. Сейчас в Челябинске -29, в течение дня будет -26-28. В ночь на среду, 6 февраля, похолодает еще сильнее — до 35 градусов ниже нуля. Днем будет -23-25.
Фото с сайта www.4vsar.ru
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