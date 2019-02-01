Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 26 января по 1 февраля 2019 года.



1. В копейской больнице за последние два месяца скончались трое детей



Во вторник, 29 января, в отделении горбольницы №1 поселка Потанино умер 13-летний мальчик. Ребенка доставили в медучреждение с пневмонией. По данным 74.ru, в легких ребенка врачи обнаружили опухоль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Эксперты устанавливают обстоятельства происшествия.

Это третья смерть ребенка в копейской больнице за последние два месяца. 20 декабря в медучреждении умер пятилетний мальчик. По словам его родителей, врачи лечили ребенка от кишечной инфекции, а он скончался от менингита. 2 января в филиале больницы на Потанино умерла девятилетняя девочка. Как рассказали ее родители, медики три месяца лечили ребенка от гастрита, а скончалась она от опухоли мозга.

Фото с сайта pravmin74.ru

30 января с комментарием выступил министр здравоохранения области Сергей Приколотин. Он отметил, что каждый из трех случаев был клинически сложным. Сейчас в регионе работает несколько комиссий, которые проводят проверки по факту смертей. «Выводы, которые сделают комиссии, будут интерпретированы в должном русле, и будут приняты меры по результатам этой работы. Кадровые и управленческие решения, в том числе довольно жесткие, будут озвучены после завершения работы комиссий», — приводит слова Приколотина пресс-служба минздрава. По словам министра, ведомство планирует разделить детский и взрослый стационары в Копейске.

31 января стало известно, что заведующую детской поликлиникой, где наблюдались трое умерших детей, Татьяну Олюнину, уволили. Известно, что в Копейск приедут специалисты Росздравназдора и эксперты национального исследовательского центра здоровья детей минздрава России.



2. В Челябинске арестовали врача, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь



В одной из больниц Ленинского района арестовали 36-летнего врача, который работал по поддельному диплому. Борис Кондрашин приобрел поддельный диплом о высшем медицинском образовании, а затем устроился на работу в больницу. Один из психиатров признал в нем убийцу, который 20 лет назад расчленил своего одноклассника.

Как писала газета «Челябинская неделя», в 1998 году Кондрашин считал себя вампиром и называл бароном фон Гинцелем. Подросток жил с отцом-психиатром и мечтал стать врачом. Школьник пригласил к себе домой одноклассника, вколол ему смертельную дозу сильнодействующего препарата, а затем расчленил тело. Также подросток выжал кровь убитого в бокал и выпил ее. На следующий день Кондрашина арестовали. Школьника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Через 10 лет его отпустили под наблюдение психотерапевта.

Фото с сайта kaluga.glavny.tv

Как рассказала руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова, Бориса Кондрашина приняли на работу терапевтом в городскую клиническую больницу № 11 28 ноября 2018 года. Он предоставил все необходимые документы: паспорт, диплом, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. Трудовую книжку, по словам Кондрашина, он потерял. В обязанности челябинца входило проведение лекций о вреде курения и алкоголизма, профилактика здорового образа жизни.

Предоставленные Кондрашиным документы направили в образовательные организации для подтверждения подлинности. «После того, как был получен отрицательный ответ, мужчину уволили, а документы передали в правоохранительные органы. Проводится служебная проверка на предмет обоснованности и качества деятельности Кондрашина в этой больнице, с целью недопущения негативных последствий для пациентов, которые попали к нему на прием», — отметила Наталья Горлова.

Известно, что до трудоустройства в больницу мужчина несколько месяцев работал фармацевтом.

В субботу, 26 января, Ленинский райсуд заключил Кондрашина под стражу на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Кроме того, во время обысков в его квартире обнаружили крупную партию наркотика.

3. Экономисты заявили, что подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске носит «фасадный» характер



Челябинские экономисты оценили характер подготовки Челябинска к проведению международных форумов. Доцент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ Татьяна Кузнецова пояснила, что подготовительные мероприятия финансируются недостаточно. Сейчас из-за слабой поддержки со стороны Москвы и инвесторов нагрузка во многом ложится на бюджет области. Из-за этого радикальное преображение Челябинска маловероятно — все может ограничиться обновлением гостевых маршрутов, подчеркнула Татьяна Кузнецова в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе».

«Мы не получили глобально перестроенных объектов. Многие инвесторы ожидали, что к их территориям что-то подтянут, ну вот участок возле конгресс-холла «Таганай» немного усилился. Кусок у набережной Миасса может развиваться. Но более удаленные территории не получили инфраструктурной поддержки — даже в виде новых дорог. Поэтому все это — «фасадные» истории. Глубинно и глобально ничего не останется, по крайней мере, не так много, как в Уфе после 2015 года», — прокомментировала Татьяна Кузнецова.

В то же время возможности областного бюджета существенно ограничены не только его объемом. Татьяна Кузнецова отметила, что даже минимальный комплекс — строительство конгресс-холла и благоустройство набережной Миасса и русла реки займет 10-20% годового бюджета региона. «Если понимать, что бюджет на 70% закреплен за социальными обязательствами, которые невозможно проигнорировать, возникает проблема, что в другие, в том числе уже начатые проекты, перераспределить средства будет невозможно», — пояснила она.

Экономист Сергей Гордеев, который ранее также обращал внимание на ограниченные финансовые способности области, сказал, что характер подготовки областные власти раскрывают в собственной риторике. В пример эксперт привел Москву, где всю работу по модернизации инфраструктуры мэр Сергей Собянин трактует как пользу для жителей столицы. А в Челябинской области основной упор при подготовке делают на посетителей саммита и гостевые маршруты.

«Посмотрите, как в Москве говорит Собянин: в каждом втором слове «москвичи» и «жители столицы». А у нас в основном «гостевые маршруты» и «гости». Вопрос здесь такой — что остается жителям? Вопрос принципиальный — для кого мы обустраиваем город?» — пояснил Сергей Гордеев.

Фото с сайта congress-74.ru

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске летом 2020 года. К этому времени в столице Южного Урала планируется ввести в эксплуатацию один конгресс-холл, достроить второй, модернизировать аэропорт. Также к форумам возводят ряд других объектов — транспортную развязку, гостиницы, коттеджные поселки для президентов. В центре города и на магистральных улицах, именуемых гостевыми маршрутами, намечен ремонт дорог и фасадов домов на первой линии.

4. Запретят повороты налево, введут реверсивное движение на Худякова



В Челябинске приступили к реализации комплексной схемы организации движения. Документ разработала петербургская компания «А+С Транспроект». Схема рассчитана до 2032 года и предполагает ряд изменений и ограничений, целью которых является оптимизация городского трафика и создание максимально удобных условий для всех участников дорожного движения.

На четырех перекрестках Челябинска запретят левый поворот ради увеличения потока автомобилей, едущих прямо. В Калининском районе это пересечения проспекта Победы с улицами Косарева и Чайковского. В Ленинском левый поворот закроют на Копейском шоссе в районе перекрестков с улицами Гранитной и Трубников в сторону Енисейской. На пересечении Победы — Чайковского ограничение уже вступило в силу.

Источник: cheladmin.ru

Еще одно новшество: организация одностороннего движения в центре города. С февраля по улице Пушкина машины будут ездить только от Труда до проспекта Ленина, а по Советской — в обратном направлении. Подобные изменения произойдут и в Ленинском районе. Там односторонними сделают улицы Энергетиков и Шота Руставели на участке от Трубников до Гагарина.

Источник: cheladmin.ru

Также предусмотрено введение реверсивного движения на улице Худякова — от плотины на Шершнях до Лесопарковой. Там поставят соответствующие знаки, а над полосами повесят специальные светофоры с красными крестами и зелеными и желтыми стрелками. По всей видимости, по большинству полос утром автомобили будут ехать в сторону центра, а вечером — в сторону северо-запада. Необходимость нововведения связана с серьезной загрузкой дороги в часы пик.

Источник: cheladmin.ru

Кроме того, согласно документу, в 2019 году в городе проложат десять выделенных полос для общественного транспорта. На северо-западе автобусы и троллейбусы выведут из общего потока на улицах Чичерина, Молодогвардейцев и на Комсомольском проспекте. В центре выделенные полосы появятся на проспекте Ленина и улице Свободы, на Свердловском проспекте и далее на Воровского, а также на улицах Энгельса, Труда и на мосту через Миасс.

Источник: cheladmin.ru

Кроме того, весь центр Челябинска к концу 2019 года хотят сделать зоной платной парковки. Единое парковочное пространство, где за стоянку будут брать деньги, ограничат улицами Красной, Плеханова до Российской, далее по проспекту Ленина до улицы Свободы. С севера зону ограничивает улица Труда.

Также в документе говорится, что Ленинградский мост на проспекте Победы планируется закрыть на реконструкцию в 2020 году. Ранее местные власти заявляли, что ремонт начнется после запуска транспортной развязки на Братьев Кашириных, сдать которую хотели еще в конце 2018-го.

В 2020-м в микрорайонах Парковый и «Aкадем Riverside», в городском бору и на Лесопарковой, на проспекте Ленина и в ряде других мест появятся велодорожки. Улицу 40-летия Победы от Братьев Кашириных продлят до Университетской набережной в виде пешеходной зоны. В дальнейшем в Челябинске хотят построить несколько транспортно-пересадочных узлов и путепроводов. На северо-западе предполагается продлить главные магистрали — проспекты Победы и Комсомольский.

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников подчеркнул, что схема не является конечным вариантом развития. «Это организм, который предполагает различного рода изменения с учетом меняющихся условий и требований», — отметил он.

5. В кабинете чиновника минэкологии нашли чучело краснокнижной совы



Чиновник объяснил, что это вещдок, а ведущий Первого канала Иван Ургант пошутил про Гарри Поттера и Буклю. История с чучелом совы в кабинете начальника управления экологического просвещения минэкологии Виталия Безрукова развивалась целую неделю. Началось все со снимка, опубликованного в газете «Челябинский обзор».

Фото: Андрей Ткаченко / obzor74.ru

Как позднее рассказал чиновник, во время интервью фотограф издания попросил поставить чучело бородатой неясыти на стол для снимка. По словам Виталия Безрукова, чучело — это вещдок. Птица была убита в результате незаконной охоты. Три года назад чучело пытались продать через интернет. Тогда его изъяли. Вещдок хранился на шкафу в кабинете.

Активисты челябинского отделения ОНФ обратились в прокуратуру. Прокурор области Виталий Лопин поручил провести проверку. Над фотографией чиновника с чучелом совы пошутил телеведущий Иван Ургант во время шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он сравнил Виталия Безрукова с Гарри Поттером. Шутка прозвучала в рубрике «Это здорово», где рассказывают курьезные новости.

«Челябинский чиновник минэкологии украсил собственный кабинет чучелом совы, занесенной в Красную книгу. Это здорово, что Гарри Поттер после смерти Букли нашел в себе силы и устроился на работу в Челябинск», — сказал Иван Ургант.

Видео: Вечерний Ургант / youtube.com

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