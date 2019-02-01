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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Врач-«вампир» из Челябинска до трудоустройства в больницу несколько месяцев работал фармацевтом
01.02.2019 г. 17:22
Врач, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь, работал в аптеке Ленинского района.
Об этом сообщил слушатель «Челябинского эха», который узнал Бориса Кондрашина по фотографии в интернете. «Зашел интернет, увидел фотку лжеврача и вспомнил, что этот человек целый год работал в аптеке на улице Гражданской рядом с моим домом», — отметил он. По словам слушателя, Кондрашин работал в аптеке с 2017 по 2018 год.
Как рассказал 74.ru один из клиентов, Кондрашин пытался установить приятельские отношения с некоторыми покупателями. « 2017 году я зашел в аптеку, и фармацевт-продавец меня спросил: «Ну как сходили в поход?». Я был очень удивлен, потому что действительно несколько дней назад вернулся из похода, но этого человека точно до этого никогда не видел. Еще в ходе личных бесед он спрашивал меня о моей семье, высказывая такие подробности, которых я ему не сообщал точно. Например, он откуда-то знал, что я живу вдвоем со своей матерью, и у меня есть сестра», — приводит издание слова мужчины.
Бориса Кондрашина арестовали на два месяца 26 января. В отношении челябинца возбуждены уголовные дела по фактам использования поддельного диплома при устройстве на работу в больницу и хранения наркотиков. В 1998 году Кондрашин расчленил своего одноклассника и выпил его кровь. Челябинца признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Через десять лет его отпустили под наблюдение психотерапевта.
Фото с сайта pixabay.com
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