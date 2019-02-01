После смерти трех детей в больнице Копейска городскую структуру оказания медпомощи изменят

Фото с сайта gubernator74.ru

Министр здравоохранения Челябинской области рассказал о мерах, которые примут после смерти детей в копейской больнице №1.

В пятницу, 1 февраля, в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» глава регионального минздрава Сергей Приколотин заявил, что все три случая смерти детей были признаны сложными для диагностики. «Наверное, были возможности поставить правильные диагнозы», — сказал министр.



По его словам, уже принято решение изменить структуру здравоохранения Копейска. Сейчас там медпомощь детям оказывают в одной больнице со взрослыми. «В Копейске никогда не было самостоятельной детской больницы», — добавил Сергей Приколотин.

В будущем планируется разделить детскую и взрослую службы. Министр отметил, что решение уже согласовано с губернатором.

В декабре 2018 года в горбольнице №1 умер пятилетний мальчик. По словам его родителей, врачи лечили ребенка от кишечной инфекции, а он скончался от менингита. 2 января в филиале медучреждения в поселке Потанино умерла девятилетняя девочка. Ее родители рассказали, что медики три месяца лечили ребенка от гастрита, а скончалась она от опухоли мозга. 29 января в учреждении умер 13-летний мальчик, у которого диагностировали пневмонию. Следственный комитет возбудил по фактам смерти детей уголовное дело.

Фото с сайта gubernator74.ru

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