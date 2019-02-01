Елка в ледовом городке Чебаркуля стала уликой в уголовном деле о незаконной рубке

Фото с сайта u24.ru

Елка на центральной площади Чебаркуля будет стоять, пока не завершится расследование уголовного дела.

Как рассказали u24.ru в местном отделе полиции, елка стала уликой в уголовном деле. Оно было возбуждено несколько дней назад по факту незаконной рубки лесных насаждений.

В начале декабря 2018 года рабочие спилили елку, которая росла в центре города, а затем установили ее на главной площади. В администрации Чебаркуля заявили, что рабочие ошиблись. Они должны были срубить ель в другом месте. Через несколько дней начальник управления по ЖКХ Андрей Морозов уволился. Его уход связали со скандалом из-за вырубки елки.

Фото с сайта u24.ru

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