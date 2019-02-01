Челябинск
- 65.6601р. + 0.3024
- 75.148р. - 0.0526
Разворот
Разбор полетов
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Елка в ледовом городке Чебаркуля стала уликой в уголовном деле о незаконной рубке
01.02.2019 г. 15:53
Фото с сайта u24.ru
Елка на центральной площади Чебаркуля будет стоять, пока не завершится расследование уголовного дела.
Как рассказали u24.ru в местном отделе полиции, елка стала уликой в уголовном деле. Оно было возбуждено несколько дней назад по факту незаконной рубки лесных насаждений.
В начале декабря 2018 года рабочие спилили елку, которая росла в центре города, а затем установили ее на главной площади. В администрации Чебаркуля заявили, что рабочие ошиблись. Они должны были срубить ель в другом месте. Через несколько дней начальник управления по ЖКХ Андрей Морозов уволился. Его уход связали со скандалом из-за вырубки елки.
Фото с сайта u24.ru
Новости на эту тему
- 18.01.2019 г. Власти просят челябинцев не выбрасывать елки в Шершневское водохранилище
- 19.12.2018 г. Челябинск вошел в топ-20 российских городов с самыми высокими новогодними елками
- 18.12.2018 г. В Южноуральске елку для главной площади города спилили в местном детском саду
- 10.12.2018 г. В центре Чебаркуля установили елку, срубленную у соседнего магазина
- 07.12.2018 г. В Челябинске начали ликвидировать нелегальные елочные базары